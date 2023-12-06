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        Karabük'te üzerine tomruk düşen kamyon sürücüsü öldü

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde üzerine tomruk düşen kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 19:25 Güncelleme: 06.12.2023 - 19:41
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        Karabük'te üzerine tomruk düşen kamyon sürücüsü öldü
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde üzerine tomruk düşen kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kastamonu'dan 37 AAV 440 plakalı kamyonuyla Mermer Mahallesi'ndeki orman ürünleri fabrikasına giden Metin Baltacı (60), yükünü indirdiği sırada tomruklardan biri üzerine düştü.

        Fabrikadaki işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Baltacı'nın cenazesi Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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