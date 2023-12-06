Karabük'te üzerine tomruk düşen kamyon sürücüsü öldü

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde üzerine tomruk düşen kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Kastamonu'dan 37 AAV 440 plakalı kamyonuyla Mermer Mahallesi'ndeki orman ürünleri fabrikasına giden Metin Baltacı (60), yükünü indirdiği sırada tomruklardan biri üzerine düştü.

Fabrikadaki işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Baltacı'nın cenazesi Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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