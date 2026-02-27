Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük, Bolu ve Düzce'de kar etkili oldu

        Karabük, Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 12:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük, Bolu ve Düzce'de kar etkili oldu

        Karabük, Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkisini gösterdi.


        Karabük kent merkezi ile Safranbolu ilçesinde aralıklarla yağan kar, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi, Keltepe Kayak Merkezi ile yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        - Bolu

        Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

        Aladağ bölgesi, Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ile Sarıalan ve Kartalkaya'da kar kalınlığı yer yer 20 santimetrenin üzerine çıktı.

        - Düzce

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası, Yeşiltepe, Dipsizgöl, Bıçkıyanı ve Yeniyurt köylerinde kar yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı köylerde İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle küreme çalışması yürütüyor.

        Gölyaka ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte

        Benzer Haberler

        Rektör Kırışık: "Sosyalfest de Teknofest Gibi Türkiye Yüzyılı'nın hareketid...
        Rektör Kırışık: "Sosyalfest de Teknofest Gibi Türkiye Yüzyılı'nın hareketid...
        Safranbolu'da kar yağışı tarihi yapıların çatılarını beyaza bürüdü
        Safranbolu'da kar yağışı tarihi yapıların çatılarını beyaza bürüdü
        Safranbolu'nun tarihi konakları karla kaplandı
        Safranbolu'nun tarihi konakları karla kaplandı
        Karabük'te 2026 yatırım başlıkları sektör temsilcilerine tanıtıldı
        Karabük'te 2026 yatırım başlıkları sektör temsilcilerine tanıtıldı
        KBÜ personeline 100 bin TL'lik promosyon
        KBÜ personeline 100 bin TL'lik promosyon
        Güneşin açmasıyla oluşan eşsiz kar manzaraları dronla görüntülendi Çiçek aç...
        Güneşin açmasıyla oluşan eşsiz kar manzaraları dronla görüntülendi Çiçek aç...