Karabük, Bolu ve Düzce'de kar etkili oldu

Karabük, Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkisini gösterdi.





Karabük kent merkezi ile Safranbolu ilçesinde aralıklarla yağan kar, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi, Keltepe Kayak Merkezi ile yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.



Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.



- Bolu



Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.



Aladağ bölgesi, Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ile Sarıalan ve Kartalkaya'da kar kalınlığı yer yer 20 santimetrenin üzerine çıktı.



- Düzce



Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası, Yeşiltepe, Dipsizgöl, Bıçkıyanı ve Yeniyurt köylerinde kar yaşamı olumsuz etkiledi.



Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı köylerde İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle küreme çalışması yürütüyor.



Gölyaka ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.

