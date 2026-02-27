Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Sağlık Bakanlığı tarafından Karabük'e 19 hekim kadrosu tahsis edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 13:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten kısa kısa

        Sağlık Bakanlığı tarafından Karabük'e 19 hekim kadrosu tahsis edildi.

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, tahsis edilen 11 uzman hekim ve 8 hekim kadrosunun başta Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere il genelindeki sağlık kuruluşlarının hizmet kapasitesini güçlendireceği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Eflani İlçe Başkanı Hüseyin Ersoy ile bir süredir üzerinde çalıştıkları Eflani ilçesine ilk kez uzman hekim kadrosu verildiğini aktardı.

        İlçe adına son derece önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

        "Eflani ilçemize ilk kez uzman hekim kadrosu tahsis edilmesi, ilçemizde sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini artıracak çok kıymetli adımdır. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanemiz başta olmak üzere ilimiz genelinde görev yapacak hekimlerimizin, hemşehrilerimize nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum."

        Sağlık alanındaki insan kaynağını güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Şahin, Karabük'e kazandırılan kadroların hayırlı olmasını temenni etti.

        - Karabük Üniversitesinde "sivil toplum iftarı" düzenlendi


        Karabük Üniversitesi'nde kampüste ramazan etkinlikleri kapsamında "sivil toplum iftarı" gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapılan programında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, ilk defa geçen yıl başlattıkları kampüste ramazan etkinliklerinin bütün Türkiye'ye yayılmasının kendilerini sevindirdiğini belirtti.

        Kırışık, öğrencilerin kampüs ortamında aile sıcaklığında iftar yapmalarının sağlandığını kaydetti.


        Son zamanlarda birtakım çıkar çevrelerinin üniversiteye yönelik saldırılar yaptıklarını gözlemlediklerini belirten Kırışık, şunları kaydetti:


        "Türkiye'nin yararına olan projelere hep birlikte destek olacağız, destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin yararına olan, milletimizin geleceğini güvence altına alan tüm projelere, ülkemizin savunmasına destek olan, Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirecek her projeye patenti, mülkiyeti, markası bizde olsun olmasın destek vermeye, katkı sunmaya, akademisyenlerimizle, öğrencilerimizle yanında durmaya devam edeceğiz.


        TEKNOFEST markasına destek verdiğimiz gibi Sosyalfest markasına da destek verecek, TEKNOFEST'i bir Türkiye Yüzyılı hareketi olarak gördüğümüz gibi Sosyalfest'i de bir Türkiye Yüzyılı hareketi haline getireceğiz. Bu projeler Türkiye'nin projeleridir. Bu projeler için hiç kimse bir gelir elde etmeden Türkiye Yüzyılı hedefi ve hayaliyle çalışmaktadır. Cumhurbaşkanımızın hayali olan Türkiye Yüzyılı Kızılelma'sını TEKNOFEST'le, Sosyalfest'le gerçekleştirip bunu uygulamaya geçireceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nı aziz milletimize hep birlikte hediye edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

        Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Başsavcılıklara yasa dışı bahis ve kumarla mücadele talimatı
        Başsavcılıklara yasa dışı bahis ve kumarla mücadele talimatı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Adam 7. kattan atladı! Polis kadının cesedini buldu!
        Adam 7. kattan atladı! Polis kadının cesedini buldu!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay
        Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu

        Benzer Haberler

        Karabük, Bolu ve Düzce'de kar etkili oldu
        Karabük, Bolu ve Düzce'de kar etkili oldu
        Rektör Kırışık: "Sosyalfest de Teknofest Gibi Türkiye Yüzyılı'nın hareketid...
        Rektör Kırışık: "Sosyalfest de Teknofest Gibi Türkiye Yüzyılı'nın hareketid...
        Safranbolu'da kar yağışı tarihi yapıların çatılarını beyaza bürüdü
        Safranbolu'da kar yağışı tarihi yapıların çatılarını beyaza bürüdü
        Safranbolu'nun tarihi konakları karla kaplandı
        Safranbolu'nun tarihi konakları karla kaplandı
        Karabük'te 2026 yatırım başlıkları sektör temsilcilerine tanıtıldı
        Karabük'te 2026 yatırım başlıkları sektör temsilcilerine tanıtıldı
        KBÜ personeline 100 bin TL'lik promosyon
        KBÜ personeline 100 bin TL'lik promosyon