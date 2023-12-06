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        Üzerine tomruk devrilen kamyon sürücüsü öldü

        KARABÜK'ünEskipazar ilçesinde üzerine tomruk devrilen kamyon sürücüsü Metin Baltacı (60) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 23:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 00:00
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        Üzerine tomruk devrilen kamyon sürücüsü öldü
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        KARABÜK'ünEskipazar ilçesinde üzerine tomruk devrilen kamyon sürücüsü Metin Baltacı (60) hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Eskipazar ilçesine bağlı Mermer Mahallesi'nde orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Kastamonu'nun Araç ilçesinden yüklediği tomrukları kamyonuyla fabrikaya getiren Metin Baltacı, boşaltma yapıldığı sırada, tomruklardan biri üzerine devrildi. Olayı gören diğer işçiler, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Baltacı'nın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Metin Baltacı'nın cansız bedeni Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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