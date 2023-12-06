Üzerine tomruk devrilen kamyon sürücüsü öldü

KARABÜK'ünEskipazar ilçesinde üzerine tomruk devrilen kamyon sürücüsü Metin Baltacı (60) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Eskipazar ilçesine bağlı Mermer Mahallesi'nde orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Kastamonu'nun Araç ilçesinden yüklediği tomrukları kamyonuyla fabrikaya getiren Metin Baltacı, boşaltma yapıldığı sırada, tomruklardan biri üzerine devrildi. Olayı gören diğer işçiler, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Baltacı'nın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Metin Baltacı'nın cansız bedeni Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.