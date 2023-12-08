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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te, "Bir Gönüllülük Hikayesi" projesi için imza töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:35
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük'te, "Bir Gönüllülük Hikayesi" projesi için imza töreni düzenlendi.

        Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende imzalar, Vali Mustafa Yavuz ve Karabük Sosyolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Prof. Dr. Adem Sağır tarafından atıldı.

        İmzalanan proje ile Karabük'te faaliyet gösteren ve sürdürdüğü gönüllülük faaliyetleri ile olumlu toplumsal etki oluşturmuş sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları, farkındalık yaratarak gönüllülük çalışmalarının korunması ve sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.

        Yavuz, burada yaptığı konuşmada, "İlimiz; ülkemizde nüfusuna göre en fazla sivil toplum örgütü barındıran, bir amaç için birliktelik kuran ve bu amaca göre çalışmalar yapan bir kent. Sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeden gönüllük esasına göre çalışan önemli kuruluşlardır. Ülkemizde bu alanda lider olan kentimizin, 'Bir Gönüllülük Hikayesi' projesi adı altında bu fedakar çalışmalarının anlatılması, belgelendirilmesi ve gönüllülüğün sürekliliğin sağlanması son derece önemli. Dernek başkanımızı tebrik ediyor, projenin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        - İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Konferansı

        10 Aralık 1948'de yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75. yıl dönümü dolayısıyla Valilik Toplantı Salonu'nda konferans düzenlendi.

        Karabük Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hülya Özçağlar Eroğlu tarafından "İnsan Hakkı Bilincinin Yerleşmesi", "İnsan Hakkının Geçirdiği Tarihi Süreç", "İnsan Onuru Kavramı", "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Tüm Süreçler Eşliğinde Ülkemizde İnsan Hakları" konu başlıkları altında sunum gerçekleştirildi.

        Konferansa, İl İnsan Hakları Kurulu Başkanı ve Vali Yardımcısı Erol Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum müdürleri, İnsan Hakları Kurulu Üyeleri, kamu personelleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Karabük ve Kastamonu üniversiteleri arasında işbirliği

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, 2-3 Mart 2024 tarihlerinde KBÜ ev sahipliğinde yapılacak Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (SOSYALFEST) kapsamında işbirliği toplantısı gerçekleştirdi.

        KBÜ rektörlük makamında yapılan toplantıda, iki üniversite arasında SOSYALFEST çerçevesinde yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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