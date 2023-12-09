O anlar kamerada! Tinerle sobayı yaktı! Alevlerin içinde kaldı! İstanbul Maltepe'de akılalmaz bir olay yaşandı. Bir atölyede ısınmak için yakılan sobaya tiner döken Z.Ç. patlama sonrası ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'da olay, geçtiğimiz gün Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan alüminyum atölyesinde meydana geldi.

SOBAYI YAKMAK İÇİN TİNER DÖKTÜ DHA'da yer alan habere göre 3 çalışan ısınmak için sobayı yaktı. Çalışanlardan Z.Ç. elindeki tiner dolu tenekeden bir bölümünü sobayı tutuşturmak için döktü.

SOBA BİR ANDA PATLADI REKLAM Soba alev aldı. Yanına bir arkadaşı da gelerek soba başında bir süre ısındı. Alevler etkisini yitirince Z.Ç. elindeki teneke kutudan tekrar tiner dökmek istedi. Ancak bir anda patlama oldu.

ALEVLERİN İÇİNDE KALDI Z.Ç alevler arasında kaldı. Can havli ile alevlerden korunmak için atölye içinde koşmaya başlayan Z.Ç. kendini yere bıraktıktan sonra iş arkadaşları müdahale etmeye çalıştı.

AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINDI İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, patlama sonrası ağır yaralanan Z.Ç.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Z.Ç.'nin tedavisi sürerken yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.