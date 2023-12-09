Galatasaray-Adana Demirspor maçında penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

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SORU: 4. dakikada Ndiaye'nin penaltı beklediği pozisyonda hakemin kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Penaltıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir pozisyon. Oyuncu itiraz etmesi bile kendini penaltı almak üzere yere bırakıyor. Penaltıya bırakan hiçbir yanı yok pozisyonun.

Bahattin Duran: Benim için de çok fazla konuşulacak bir detay da yok. İki oyuncu da kendisini bırakıyor. İkisi de çok çabuk bırakıyor. Pozisyon nizami, oyunun devamı normal.

Bülent Yıldırım: Ndiaye rakibinin önüne geçip temas almaya çalışıp kolay bırakıyor. Defans oyuncusu da öyle. Hakemin açıcı çok iyi, doğru açıdan görmüş. Devam kararı doğru.