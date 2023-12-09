Galatasaray-Adana Demirspor maçında penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından beIN Trio ekibi ve hakem otoriteleri, hakem Abdulkadir Bitigen'in kararlarını değerlendirdi. İşte tartışmalı pozisyonlar için yapılan yorumlar...
beIN Trio ekibi ve Fırat Aydınus, Galatasaray - Adana Demirspor maçındaki hakem kararlarını yorumladı.
SORU: 4. dakikada Ndiaye'nin penaltı beklediği pozisyonda hakemin kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Penaltıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir pozisyon. Oyuncu itiraz etmesi bile kendini penaltı almak üzere yere bırakıyor. Penaltıya bırakan hiçbir yanı yok pozisyonun.
Bahattin Duran: Benim için de çok fazla konuşulacak bir detay da yok. İki oyuncu da kendisini bırakıyor. İkisi de çok çabuk bırakıyor. Pozisyon nizami, oyunun devamı normal.
Bülent Yıldırım: Ndiaye rakibinin önüne geçip temas almaya çalışıp kolay bırakıyor. Defans oyuncusu da öyle. Hakemin açıcı çok iyi, doğru açıdan görmüş. Devam kararı doğru.
SORU: Mertens'in Emre Akbaba'ya müdahalesinde faul kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Maç oynanırken neden faul olduğunu anlamadım. Mertens'in durduğunu düşündüm. Ancak durmadan önce kafasını çevirip, rakibini kesiyor.
Deniz Çoban: Doğru bir faul. Adana Demirsporlu oyuncu topa yükseldi. Altına doğru yaklaşıp, Mertens hareketsiz kaldı.
Bülent Yıldırım: Faul doğru.
SORU: Tete'nin gördüğü sarı kart doğru mu?
Bahattin Duran: Tete ilk önce Yusuf Erdoğan ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Sonra kaltı ve rakibine bir müdahalede bulundu. Faul sert değil ama topu yere vurdu. Bu yüzden sarı kart doğru. Sonrasında Kerem Demirbay, Abdülkadir Bitigen'i kolundan tutuyor. Bu hoş bir imaj değil.
Deniz Çoban: Tete'ye topa vurmadan kart doğru. Ancak Kerem Demirbay'a da kart çıkmalıydı.
Bülent Yıldırım: Sarı kart Tete'ye doğru. Kerem Demirbay'ın da görüntüsü hoş olmamış. En azından hakem bir uyarı yapmalıydı.
SORU: Victor Nelsson'un müdahalesinde penaltı kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Tartışmasız çok net bir penaltı. Nelsson vücudunu genişleterek dirseği kaldırdı. Bu doğal bir konum değil. Top geçmesin diye vücudunu büyülttü.
Deniz Çoban: Hakemler en iyi yerde izlerken, karar vermiyorlar. Kararı VAR'a bırakıyorlar. Tartışılacak tarafı yok, net penaltı. Hakemlerin kararı vermesi lazım. Bizimkiler her şeyi VAR'a bıraktı.
Bülent Yıldırım: Penaltı doğru karar.
Fırat Aydınus: Bir pozisyon olunca hep üst üste gelir. Bu tip elle oynamalar hep üst üste sıkışır. Bu enteresanlığı lig boyunca yaşarız. Geçen hafta net olarak anlattık. Vücudun önde olup genişletilmesiyle, arkada olup genişletmesinde hiçbir farkı yok. Doğal konumda olmayan bir elle oynama. Bu pozisyon penaltı. VAR da net bir müdahale yapmış.
SORU: Muslera'ya penaltı sonrası sarı kart doğru mu?
Bahattin Duran: İtirazları nedeniyle sarı kart doğru.
Deniz Çoban: Sarı kart doğru ama hakem bu kartı çok geç çıkardı.
Bülent Yıldırım: Doğru kart.
SORU: Yusuf Erdoğan'ın Tete'ye müdahalesi var mı?
Bahattin Duran: Oyunun devam etmesi normal. Tete formadan tutuyor, Yusuf Erdoğan'ın hafif teması var. Ancak Yusuf'un sonrasında Tete'ye tepkisi kabul edilemez. Hakem, Yusuf'u uyarabilirdi. Bence sarı çıkmalıydı.
Deniz Çoban: Yusuf Erdoğan'ın müdahalesi var. Faul verilse daha doğru bulurdum. Geri dönüp, Tete'ye hareketleri nedeniyle sarı çıkmalıydı. Tahrik ediyor.
Bülent Yıldırım: Çene altına bir yoklama var, faul vermeyebilirsiniz. Ancak sonrasındaki hareketi tahrik edici.
SORU: Emre Akbaba'nın Kerem Aktürkoğlu'na müdahalesinde sarı kart çıkmalı mıydı?
Bahattin Duran: Sarı kart.
Deniz Çoban: Sarı.
Bülent Yıldırım: Net sarı.
SORU: Sacha Boey'in David Akintola'ya müdahalesinde penaltı var mı?
Bahattin Duran: Sacha Boey topa ayak uzatıyor. Penaltı yok.
Deniz Çoban: Penaltı yok, aldatma var. Akintola'ya sarı çıkmalıydı.
Bülent Yıldırım: Burada penaltı yok. Akintola'ya bir kart verse daha doğru olurdu.
SORU: Muslera'nın Yusuf Barasi'ye müdahalesi var mı, faul olur mu?
Bahattin Duran: Burada faul yok.
Deniz Çoban: Muslera faul yapmıyor ancak aldatmadan Yusuf Barasi'ye sarı kart çıkmalıydı.
Bülent Yıldırım: Faul yok.
SORU: Galatasaray lehine verilen penaltı kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Kaleci topla oynayamadı ve Bakambu'nun sağ ayak bileğine temas etti. Penaltı.
Deniz Çoban: Penaltı kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Penaltı.
Fırat Aydınus: Pozisyon başladığında Abdülkadir Bitigen kendini çok iyi sağa atıyor. Bazı hakemler sola doğru girebilirdi. Sola girse kalecinin hamlesini göremeyebilirdi. Sağa doğru giderek net penaltıyı görmüş. Bence karar doğru.