"Pes" dedirten olay! Anahtarlık değil suikast tabancası! Adana'da bir eve yapılan operasyonda, biri anahtarlık şeklinde suikast tabancası olan 4 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Ü.Y.K. ile oğlu C.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. tutuklandı, Ü.Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 09.12.2023 - 10:31 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:01 facebook

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