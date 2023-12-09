"Pes" dedirten olay! Anahtarlık değil suikast tabancası!
Adana'da bir eve yapılan operasyonda, biri anahtarlık şeklinde suikast tabancası olan 4 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Ü.Y.K. ile oğlu C.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. tutuklandı, Ü.Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Adana'da, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki bir eve operasyon yaptı.
SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
AA'da yer alan habere göre evdeki aramada, bazadaki örtülerin altına gizlenmiş anahtarlık şeklinde suikast tabancası, 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 79 mermi, çelik yelek, 3.7 gram taş kokain, silah yapımında kullanılan 9 sürgü tutucu, 10 icra mili, 17 icra yayı ile 8 kurusıkı tabanca namlusu ele geçirildi.
EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan ev sahibi Ü.Y.K. ile oğlu C.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. tutuklandı, Ü.Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.