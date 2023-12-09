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        Geleceğin ormancılarına uygulama eğitimi verildi

        Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi 3. sınıf öğrencilerine Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğünce uygulama eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 19:32 Güncelleme: 09.12.2023 - 19:53
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        Geleceğin ormancılarına uygulama eğitimi verildi
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        Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi 3. sınıf öğrencilerine Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğünce uygulama eğitimi verildi.

        Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Alan koordinesinde, Eskipazar Orman İşletme Müdürü Gürol Basri Altunay ve orman işletme şefleri ile çalışanların katılımıyla eğitim programı düzenlendi.

        Eğitimlerde öğrencilere doğal gençleştirme sahalarında gençlik bakım uygulamaları, sıklık bakım sahalarındaki uygulamalar ve kaliteye yönelik budama işlemleri, aralama sahalarındaki gövde sınıflarına göre yapılan müdahaleler uygulamalı anlatıldı.

        Eğitimin ikinci kısmında ilçede faaliyet gösteren ahşap ve ahşap ürünü işleyen firma ziyaret edildi.

        Ziyarette, ağaç soyma üniteleri papel üretimi ve MDF yapımı hakkında bilgiler verildi.

        Eğitimin sonunda öğrenciler, Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğünü de ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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