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        Türk kahvesinin geçmişten bugüne yolculuğu kitaplaştırıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Türk kahvesi kültürünün geniş kitlelerce tanınması için kitap kaleme alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:00 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:11
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        Türk kahvesinin geçmişten bugüne yolculuğu kitaplaştırıldı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Türk kahvesi kültürünün geniş kitlelerce tanınması için kitap kaleme alındı.

        İlçede 4 yıl önce açılan Türkiye Kahve Müzesi'nin kurucusu Semih Yıldırım ve genel koordinatörü Atilla Narin tarafından yazılan "Türk Kahvesi Atlası", kahvenin tarihine ışık tutuyor.

        Ürünün geçmişten bugüne yolculuğunu tüm yönleriyle ele alan kitap, Anadolu'nun zengin gastronomi ürünleri arasında bulunan Türk kahvesinin çeşitlerini yapılışlarıyla anlatıyor.

        Kitabın yazarlarından Yıldırım, AA muhabirine, Türk kahvesine özel kitap yazdıklarını söyledi.

        Türk kahvesi kültürünü kendisine misyon edindiğini dile getiren Yıldırım, "Türk kahvesini dünyada daha çok içilebilir ve daha çok kültürü tanınan bir kahve haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla kitabı yazdık. Yaklaşık 1 yıllık çalışmanın sonucu. Kitapta Anadolu'da yapılan kahve türlerinin hem tarihlerini hem de yapılışlarını anlatıyoruz. Aynı zamanda Türk kahvesinin geçmişten bugüne yolculuğunu işliyoruz." dedi.

        Yıldırım, kitapta Safranbolu'daki kahve ve kahvehane kültürünün de işlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de yaşayan ikinci kahvehane Safranbolu'da. Çok eski kahvehanelerimiz var. Bunlarla ilgili güzel bilgiler var. Kitapta kahvenin duayenlerinden görüşler aldık. Çok güzel kaynak kitap oldu. Çok güzel ilgi var. İnşallah bu ilgiyi ikinci baskıda da görürüz. Türk kahvesine dair çalışmalar her zaman bizim için öncelikli. Çalışmalara devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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