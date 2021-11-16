2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10´uncu maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Karadağ ile bugün TSİ 22.45´te karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekipte koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 4´e yükseldi. Karadağ Futbol Federasyonu´ndan yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki forvet Uros Djurdjevic´in aşılanmamış oyunculara yapılan test sonucu koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edilirken takımdan izole edilen oyuncunun tedavisi için bütün önlemlerin alındığı da vurgulandı.

Karadağ Milli Takımı'nda daha önce ise Stevan Jovetic, Adam Marusic ve Nebojsa Kosovic´in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.