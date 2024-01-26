Karaman'da kar etkili oldu

Karaman'da kar yağışı etkisini gösterdi.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

Bazı vatandaşlar, Atatürk Parkı'ndaki güvercinleri besledi, fotoğraf çektirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri olumsuzluklara karşı uyardı.

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