Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da kar etkili oldu

        Karaman'da kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:09 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da kar etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da kar yağışı etkisini gösterdi.

        Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

        Bazı vatandaşlar, Atatürk Parkı'ndaki güvercinleri besledi, fotoğraf çektirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri olumsuzluklara karşı uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kazım Karabekir vefatının 76. yılında anıldı
        Kazım Karabekir vefatının 76. yılında anıldı
        20 saniyede 500 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığına 3 tutuklama
        20 saniyede 500 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığına 3 tutuklama
        Karaman'da iş yerinden cep telefonu çalan 3 şüpheli tutuklandı
        Karaman'da iş yerinden cep telefonu çalan 3 şüpheli tutuklandı
        Tesis sahibi, silah ticaretinden tutuklandı
        Tesis sahibi, silah ticaretinden tutuklandı
        Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı