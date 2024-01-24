Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

        Karaman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:39 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

        Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda M.Ö, U.K, D.C, Ö.Ş. ve T.A. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramada, 36 ruhsatsız tabanca ile 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö, U.K, D.C. ve Ö.Ş. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken T.A. serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Karaman'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Karaman'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
        Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
        Karaman'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
        Karaman'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
        Kadınlar el emeği ürünlerin satıldığı kooperatifle dayanışma örneği sergili...
        Kadınlar el emeği ürünlerin satıldığı kooperatifle dayanışma örneği sergili...
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı