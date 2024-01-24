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        Karaman'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:54
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        Karaman'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya ilinden kent merkezine M.S. ve T.G'nin uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

        Kazımkarabekir ilçe girişinde şüphelilerin aracını durduran ekipler, uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada, 121 gram uyuşturucu madde ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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