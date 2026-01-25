Karaman'da kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi

Karaman'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi. Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen köylerden 1590 rakımlı Medreselik köyü ve çevresinde güzel manzaralar oluştu. Karla kaplanan köy, havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.