Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman'da kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi

        Karaman'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 15:13 Güncelleme: 25.01.2026 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karaman'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi.

        Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Beyaza bürünen köylerden 1590 rakımlı Medreselik köyü ve çevresinde güzel manzaralar oluştu.

        Karla kaplanan köy, havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası!
        Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        3 yaşındaki Rüveyda'nın ölümünde ihmal iddiası!
        3 yaşındaki Rüveyda'nın ölümünde ihmal iddiası!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı
        Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı
        Karaman'da kontrolden çıkan cip kafenin bahçesine uçtu
        Karaman'da kontrolden çıkan cip kafenin bahçesine uçtu
        Otomobil, kafenin bahçesine uçtu
        Otomobil, kafenin bahçesine uçtu
        Sertavul Geçidi'nde sis etkili oluyor
        Sertavul Geçidi'nde sis etkili oluyor
        90 yaşındaki hastayı kucağını alarak ambulansa taşıdı
        90 yaşındaki hastayı kucağını alarak ambulansa taşıdı
        Karaman ve Konya'daki akademisyenler yalıtım özelliği yüksek köpük beton ge...
        Karaman ve Konya'daki akademisyenler yalıtım özelliği yüksek köpük beton ge...