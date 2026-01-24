Habertürk
        Sertavul Geçidi'nde sis etkili oluyor

        Sertavul Geçidi'nde sis etkili oluyor

        İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde sis etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 18:52 Güncelleme: 24.01.2026 - 18:52
        Sertavul Geçidi'nde sis etkili oluyor
        İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde sis etkisini gösteriyor.

        Sabah saatlerinde başlayan sis, Karaman ile Mersin arasındaki geçitte etkili oluyor.

        Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, kış lastiği kullanmaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

