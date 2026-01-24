Sertavul Geçidi'nde sis etkili oluyor

İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde sis etkisini gösteriyor. Sabah saatlerinde başlayan sis, Karaman ile Mersin arasındaki geçitte etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, kış lastiği kullanmaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

