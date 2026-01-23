Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman'da çocuklar için "Camiyi Seviyoruz, Namazda Buluşuyoruz" projesi hayata geçirildi

        Karaman'da "Camiyi Seviyoruz, Namazda Buluşuyoruz" projesiyle, çocuklara cami sevgisi ve cemaat olma bilinci kazandırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 12:47 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:47
        Karaman'da çocuklar için "Camiyi Seviyoruz, Namazda Buluşuyoruz" projesi hayata geçirildi
        Karaman'da "Camiyi Seviyoruz, Namazda Buluşuyoruz" projesiyle, çocuklara cami sevgisi ve cemaat olma bilinci kazandırılıyor.

        İl Müftülüğünce hayata geçirilen proje kapsamında yarıyıl tatili boyunca camilere gelerek vakit namazlarına katılan çocuklar, bisiklet, tablet ve kulaklık gibi çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

        Asri Cami imam hatibi İsmail Hakkı Yüksel, AA muhabirine, projeye katılımın çok güzel olduğunu söyledi.

        Çocukları camide görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Yüksel, "Gayemiz çocuklara cami sevgisi, namaz bilinci kazandırmak ve onları İslam ahlakıyla yetiştirmek. Çocukların iyi bir insan ve bilinçli bir Müslüman olup ailesine, vatanına, milletine hayırlı ve faydalı olmalarını istiyoruz. Bir haftadır cami cıvıl cıvıl, sabah namazından yatsı namazına kadar öğrencilerimiz geliyor." dedi.

        Çocuklardan Muhammed Sevin Yıldız ise hafta boyunca her namaza geldiğini belirterek, "Burada caminin güzelliğini, namaz kılmayı, öğretici hadisişerif öğreniyoruz. İslam'ın güzelliğini öğreniyoruz." diye konuştu.


        Öğrencilerden Kerem Kocabaş da her gün camiye geldiğini, din ve ahlak üzerine çok faydalı şeyler öğrendiklerini kaydetti.


        Çocukları camide görünce çok mutlu olduğunu dile getiren veli Halit İbrin de "Sabah namazına geldiğimde hep yaşlılar oluyordu. Okul tatilinde gençler camiyi doldurunca duygulandım. Hocama da çok teşekkür ediyoruz. Gençleri camiye alıştırması ve çocukların camiye gelmesiyle biz de gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

