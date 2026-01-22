Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Sertavul Geçidi kar nedeniyle ağır tonajlı taşıt geçişine kapatıldı

        İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:28 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:28
        Sertavul Geçidi kar nedeniyle ağır tonajlı taşıt geçişine kapatıldı
        İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Sabah saatlerinde başlayan kar ve tipi, Karaman ile Mersin arasındaki geçitte etkili oluyor.

        Ekipler, olası kazaları önlemek amacıyla yolu tır ve çekici tipi araçların geçişine kapattı.

        Karayolları ekiplerinin yoldaki çalışmaları sürüyor.

