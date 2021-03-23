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KARAMAN
KARAMAN İLİ TÜM HABERLERİ
Tarla yolunda kaza; traktör altında kalan baba öldü, kızı yaralı/ Ek fotoğraf
23 Mart 2021 Salı, 18:00 DHA

Tarla yolunda kaza; traktör altında kalan baba öldü, kızı yaralı/ Ek fotoğraf
Karaman'da 82 gün sonra dağlık arazide cesedi bulunan şahıs toprağa verildi
23 Mart 2021 Salı, 15:00 İHA

Karaman'da 82 gün sonra dağlık arazide cesedi bulunan şahıs toprağa verildi
Tarla yolunda kaza; traktör altında kalan baba öldü, kızı yaralı
23 Mart 2021 Salı, 14:00 DHA

Tarla yolunda kaza; traktör altında kalan baba öldü, kızı yaralı
Karaman’daki traktör kazasında baba öldü, kızı yaralandı
23 Mart 2021 Salı, 13:00 İHA

Karaman’daki traktör kazasında baba öldü, kızı yaralandı
Rektör Ak, Karaman Teknopark’ta incelemelerde bulundu
22 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 İHA

Rektör Ak, Karaman Teknopark’ta incelemelerde bulundu
Karaman’da ‘Dünya Ormancılık Haftası’ etkinlikleri
22 Mart 2021 Pazartesi, 15:00 İHA

Karaman’da ‘Dünya Ormancılık Haftası’ etkinlikleri
Karaman’da 'korona virüs' seferberliği Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ile birlikte bin 200 kamu personeli ev ev dolaşarak hem maske dağıttı hem de virüs konusunda uyarılarda bulundu
21 Mart 2021 Pazar, 16:00 İHA

Karaman’da 'korona virüs' seferberliği Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ile birlikte bin 200 kamu personeli ev ev dolaşarak hem maske dağıttı hem de virüs konusunda uyarılarda bulundu
Karaman’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
21 Mart 2021 Pazar, 01:00 İHA

Karaman’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Maskesiz dışarı çıkan kadına Vali kendi elleriyle maske taktı
20 Mart 2021 Cumartesi, 17:00 İHA

Maskesiz dışarı çıkan kadına Vali kendi elleriyle maske taktı
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Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
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Namaz Vakitleri KARAMAN Namaz Vakitleri
Güneyyurt’ta 3 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu
20 Mart 2021 Cumartesi, 14:00 İHA

Güneyyurt’ta 3 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu
Valilik ile KMÜ arasında iş birliği protokolü
20 Mart 2021 Cumartesi, 12:00 İHA

Valilik ile KMÜ arasında iş birliği protokolü
Kurayla ev sahibi olanları dolandıran 3 şüpheli, adli kontrolle serbest
19 Mart 2021 Cuma, 16:00 DHA

Kurayla ev sahibi olanları dolandıran 3 şüpheli, adli kontrolle serbest
Konya-Karaman hızlı treni Mayıs sonunda sefere başlıyor AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan: “Türkiye’de hızlı treni kullanan 8’nci il Karaman olacak”
19 Mart 2021 Cuma, 13:00 İHA

Konya-Karaman hızlı treni Mayıs sonunda sefere başlıyor AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan: “Türkiye’de hızlı treni kullanan 8’nci il Karaman olacak”
Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktı (2)- Yeniden
19 Mart 2021 Cuma, 00:00 DHA

Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktı (2)- Yeniden
Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktı
18 Mart 2021 Perşembe, 23:00 DHA

Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktı
KMÜ yemekhanesinde Çanakkale menüsü
18 Mart 2021 Perşembe, 18:00 İHA

KMÜ yemekhanesinde Çanakkale menüsü
Ermenek'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart 2021 Perşembe, 18:00 İHA

Ermenek'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
Karaman’da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümü etkinlikleri
18 Mart 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Karaman’da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümü etkinlikleri
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
18 Mart 2021 Perşembe, 12:00 İHA

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Yol ortası devrilen aracı 6 kişi kaldırıp düzeltti
17 Mart 2021 Çarşamba, 23:00 DHA

Yol ortası devrilen aracı 6 kişi kaldırıp düzeltti
Cip ile çarpışan hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı
17 Mart 2021 Çarşamba, 20:00 İHA

Cip ile çarpışan hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı
3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 - İskenderunspor: 1
17 Mart 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 - İskenderunspor: 1
Ayağı bindiği motosikletin jantına sıkışan Medine, yaralandı
17 Mart 2021 Çarşamba, 16:00 DHA

Ayağı bindiği motosikletin jantına sıkışan Medine, yaralandı
Eğlence mekanında bıçakla yaralandı, 'Üzerine düştüm' dedi
17 Mart 2021 Çarşamba, 15:00 DHA

Eğlence mekanında bıçakla yaralandı, 'Üzerine düştüm' dedi
Karaman Belediyesi Yunus Emre Yılı anısına pul bastırdı
17 Mart 2021 Çarşamba, 12:00 İHA

Karaman Belediyesi Yunus Emre Yılı anısına pul bastırdı
Karaman’da bıçağın üzerine düştüğünü söyleyen şahıs bacağından yaralandı
17 Mart 2021 Çarşamba, 12:00 İHA

Karaman’da bıçağın üzerine düştüğünü söyleyen şahıs bacağından yaralandı
Karaman’da bir köy karantinaya alındı
16 Mart 2021 Salı, 16:00 İHA

Karaman’da bir köy karantinaya alındı