Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Çırak olarak başladığı pide fırınında 8 yıldır ustalık yapıyor

        Çırak olarak başladığı pide fırınında 8 yıldır ustalık yapıyor

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da ailesiyle pide fırını işleten 49 yaşındaki Ayşe Meşe, azmiyle kürekçilikte ustalaşarak müşterilerine hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 12:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki çocuk annesi ev hanımı Meşe, 2010'da pide fırını işleten eşi Mustafa Meşe'ye boş zamanlarında yardımcı olmaya başladı.

        Yıllar içinde eşinden ve ustalardan mesleği öğrenen Meşe, yetiştirdikleri elemanların ayrılmasıyla 2018'de küreğin başına geçti.

        Meşe, AA muhabirine, iki çocuğu ve eşiyle işlettikleri pide fırınının bir aile işletmesi olduğunu söyledi.

        Yaklaşık 16 yıldır eşiyle omuz omuza çalıştığını, ilk başlarda daha basit işler yaptığını belirten Meşe, şunları kaydetti:

        "Eşim başkasının yanında çalışıyordu. Sonra kendi iş yerimizi açtık. 16 yıldır eşim ve çocuklarımla beraber çalışıyoruz. Profesyonel olarak 8 yıldır bu işi yapıyorum. İlk 8 yılda eşimin yanında hamur getir-götür işleri ve temizlikle ilgileniyordum. O zamanlar elemanlarımız vardı. Elemanlar işi öğrenip gidince eşim beni motive etti. Yavaş yavaş yapmaya başladım. Şimdi iyi bir etliekmek ustası olarak bu işi yapıyorum."

        - "Güzel geri dönüşler motivasyonumu artırıyor"

        Meşe, fırıncılıkta artık çok fazla çırak yetişmediğini, kendisinin bu işe başlamasında bu durumun etkili olduğunu dile getirdi.

        Kürekçiliğin yaz aylarında sıcak nedeniyle zorladığını ancak işini severek yapmanın zorlukları aşmada önemli olduğunu vurgulayan Meşe, şöyle devam etti:

        "Kürekçilik bir kadın için zor bir meslek ama kadınlar zor olan işleri de başarabilir. Kadınların da bu işi başarıyla yapabildiğini düşünüyorum. Ben de güzel yaptığıma inanıyorum. Etraftan aldığımız güzel geri dönüşler motivasyonumu artırıyor. Kendi evlatlarım bile sıcak olunca küreğin başına geçmek istemiyor. Ömrümüz yettiği kadar ailecek işimizi devam ettirmeye çalışacağız."

        Meşe, bir işi başarmak için öncelikle "yapamam" korkusunun aşılması gerektiğini belirterek, "İşi ve çalışmayı sevdiğim için başardığıma inanıyorum. Kadınların elinden hiçbir şey kaçmaz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
