Karaman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Karaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Karaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ö.E. (24) idaresindeki 70 EA 810 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan Aylin A'nın (31) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ö.E'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.