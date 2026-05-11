Karaman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Karaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Ö.E. (24) idaresindeki 70 EA 810 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan Aylin A'nın (31) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ö.E'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.







