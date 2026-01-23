Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Sertavul Geçidi ağır tonajlı taşıt geçişine açıldı

        Karaman'da kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Sertavul Geçidi ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 09:46 Güncelleme: 23.01.2026 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sertavul Geçidi ağır tonajlı taşıt geçişine açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karaman'da kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Sertavul Geçidi ulaşıma açıldı.

        İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan yaklaşık 1650 rakımda yer alan geçit, dün etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Geçit, kar yağışının etkisini kaybetmesi ve ekiplerin çalışmasıyla tüm araçların geçişine açıldı.

        Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!

        Benzer Haberler

        Sertavul Geçidi kar nedeniyle ağır tonajlı taşıt geçişine kapatıldı
        Sertavul Geçidi kar nedeniyle ağır tonajlı taşıt geçişine kapatıldı
        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        Sertavul Geçidi, kar ve tipi nedeniyle TIR ve kamyonların geçişine kapatıld...
        Sertavul Geçidi, kar ve tipi nedeniyle TIR ve kamyonların geçişine kapatıld...
        Karaman'da polisten kaçarken metruk eve tabanca atan 2 şüpheli yakalandı
        Karaman'da polisten kaçarken metruk eve tabanca atan 2 şüpheli yakalandı
        14 bin liralık borç kavgasında ölen baba, oğlunun mezarının yanına defnedil...
        14 bin liralık borç kavgasında ölen baba, oğlunun mezarının yanına defnedil...
        Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı