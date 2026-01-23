Sertavul Geçidi ağır tonajlı taşıt geçişine açıldı
Karaman'da kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Sertavul Geçidi ulaşıma açıldı.
İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan yaklaşık 1650 rakımda yer alan geçit, dün etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Geçit, kar yağışının etkisini kaybetmesi ve ekiplerin çalışmasıyla tüm araçların geçişine açıldı.
Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
