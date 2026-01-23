Karaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. V.Z'nin (18) kullandığı 70 MA 0458 plakalı motosiklet, Larende Mahallesi 1206. Sokak'ta N.Y. idaresindeki 01 GA 702 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan V.Z, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.