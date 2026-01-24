Habertürk
        Karaman ve Konya'daki akademisyenler yalıtım özelliği yüksek köpük beton geliştirdi

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman ve Konya'daki akademisyenler, ponza taşı ve soya mumu eklenerek ısı tutma özelliği yükseltilen, inşaat sektöründe yalıtım malzemesi olarak kullanılabilecek köpük beton geliştirdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 12:29 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:29
        Karaman ve Konya'daki akademisyenler yalıtım özelliği yüksek köpük beton geliştirdi
        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman ve Konya'daki akademisyenler, ponza taşı ve soya mumu eklenerek ısı tutma özelliği yükseltilen, inşaat sektöründe yalıtım malzemesi olarak kullanılabilecek köpük beton geliştirdi.

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Alper Yıldızel, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Onuralp ve KMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği yüksek lisans mezunu Ali Yavuz, "Ponza Kapsüllü Soya Mumu Faz Değişim Malzemeli Köpük Beton Projesi" üzerine çalışma yaptı.

        Projeyle, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) tescil alan ekibin uluslararası geçerliliği bulunan Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) başvuruları da olumlu sonuçlandı.

        KMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Alper Yıldızel, AA muhabirine, "Doğada bulunan kaynaklarla yalıtım malzemesi üretilebilir mi?" sorusuyla yola çıktıklarını söyledi.

        Doğada bolca bulunan ponza taşına yine doğal bir ürün olan soya mumu emdirilmesinin ardından bu bileşimin köpük beton içine eklendiğini anlatan Yıldızel, "Ponza taşını gözenekli yapısı ve soya emme potansiyelinin yüksek olması nedeniyle tercih ettik. Ülkemizde çeşitli tipleri yaygın şekilde bulunmakta. Soya wax da bitkisel kökenli, çevreye zararı olmayan ve bazen de atık olarak bulunabilen bir malzeme." dedi.

        - "Odanın sıcaklığını yüksek derecelerde tutabiliyorsunuz"

        Yıldızel, ortaya çıkan ürünün muadil yalıtım malzemelerine göre daha yüksek enerji tasarrufu sağlayabileceğini dile getirdi.

        Bu malzemenin evlerde ve kamu binalarında kullanılabileceğini vurgulayan Yıldızel, şöyle devam etti:

        "Belirli bir sıcaklıktan sonra kapsül içindeki soya erimeye başlıyor. Tabii erirken de belli bir enerjiyi depoluyor. Hava sıcaklığı çok düştüğünde ise katılaşıyor. Bu sırada içindeki enerjiyi dışarı verdiği için sıcaklığa olumlu etkisi oluyor. Odanın sıcaklığını yüksek derecelerde tutabiliyorsunuz. Uygulanacak alanın boyutuna bağlı olarak ön döküm yapılarak veya panel olarak montajı yapılabilir. Mevcut muadilleriyle karşılaştırıldığında yüzde 60 enerji tasarrufu sağlayan bir malzeme geliştirmiş bulunmaktayız. Bunu daha yukarılara çekmek için de gerekli çalışmalar şu an devam etmektedir."

        Yıldızel, karbon ayak izini düşürmek ve inşaat sektöründe ithalatı azaltmak istediklerini belirterek, "Ülkemizde yalıtım malzemeleri genelde dış kaynaklı malzemeler olduğu için yerli ve milli imkanlarda ürettiğimiz bu ürün, istihdamı artırıcı etki yaparken dışa bağımlılığımızı azaltacaktır. Buluşumuz karbon ayak izi düşük yapı malzemeler alanında da bir katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

