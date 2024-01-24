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        Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

        KARAMAN'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın 5 şüpheli, polisin takibi ile yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 12:33 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:35
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        Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
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        KARAMAN'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın 5 şüpheli, polisin takibi ile yakalanıp, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin araçlarını belirleyen polis, dün akşam saatlerinde kent girişinde kontrol noktası oluşturdu. 'Dur' ihtarına uymayıp, araçları ile kaçan şüpheliler, takiple yakalandı. 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alınırken, araçlarda ve adreslerinde yapılan aramalarda 36 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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