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        Karaman'da 63 metre çapında obruk oluştu

        Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, çapı yaklaşık 63 metre, derinliği ise 35 metreyi bulan obruk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 12:53 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:53
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        Karaman'da 63 metre çapında obruk oluştu
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        Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, çapı yaklaşık 63 metre, derinliği ise 35 metreyi bulan obruk oluştu.

        İlçenin Böğecik-Ambar köyü yolu yakınlarında oluşan obruğu görenler durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, obruk çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümde oluşumun, çapı itibarıyla Karaman'ın en büyük obruğu olduğu tespit edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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