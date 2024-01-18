Karaman'da 63 metre çapında obruk oluştu

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, çapı yaklaşık 63 metre, derinliği ise 35 metreyi bulan obruk oluştu.

İlçenin Böğecik-Ambar köyü yolu yakınlarında oluşan obruğu görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, obruk çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümde oluşumun, çapı itibarıyla Karaman'ın en büyük obruğu olduğu tespit edildi.