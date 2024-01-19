AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Akgün, kentte coşkuyla karşılandı

AK Parti'nin Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün, kentte partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Karaman Belediye Başkan Adaylığı açıklanan Akgün, memleketine döndü.

AK Parti Karaman İl Başkanlığı önünde meşalelerle karşılanan Akgün, Karaman'a değer katanın AK Parti olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisine teşekkür eden Akgün, "Belediye Başkanlığını kazanmak için var gücümüzle çalışacağız. Karaman AK Parti'ye güvenmekle, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durmakla çok iyi bir şey yaptı. Cumhurbaşkanımız bu dönem Karaman'ı bize emanet etti. Hiç kuşkunuz olmasın rahat bu işi başaracağız. Çünkü biz 3 dönem milletvekilliği yaptık. Karaman'ın her köşesine hizmet ettik." diye konuştu.