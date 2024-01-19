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        AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Akgün, kentte coşkuyla karşılandı

        AK Parti'nin Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün, kentte partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:43 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:00
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        AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Akgün, kentte coşkuyla karşılandı
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        AK Parti'nin Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün, kentte partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Karaman Belediye Başkan Adaylığı açıklanan Akgün, memleketine döndü.

        AK Parti Karaman İl Başkanlığı önünde meşalelerle karşılanan Akgün, Karaman'a değer katanın AK Parti olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisine teşekkür eden Akgün, "Belediye Başkanlığını kazanmak için var gücümüzle çalışacağız. Karaman AK Parti'ye güvenmekle, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durmakla çok iyi bir şey yaptı. Cumhurbaşkanımız bu dönem Karaman'ı bize emanet etti. Hiç kuşkunuz olmasın rahat bu işi başaracağız. Çünkü biz 3 dönem milletvekilliği yaptık. Karaman'ın her köşesine hizmet ettik." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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