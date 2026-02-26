Canlı
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman'da Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği müsabakaları düzenlenecek

        Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği müsabakaları 3-4 Mart'ta Karaman'da gerçekleştirilecek.

        Giriş: 26.02.2026 - 13:30
        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda farklı iller ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden toplam 509 sporcu birincilik için mücadele edecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Müsabakaların sorunsuz geçmesi için hazırlıkların tamamlandığını aktaran Karadeniz, "Bu büyük organizasyonun Karaman’da düzenlenmesi hem spor altyapımızın gücünü göstermesi hem de genç sporcularımızın gelişimine katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

