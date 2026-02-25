Canlı
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman'da trafik kazasında yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Karaman'da hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli scooter sürücüsü çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 15:00
        Karaman'da trafik kazasında yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Karaman'da hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli scooter sürücüsü çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 16 Şubat'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Mehmet Kağan Yaşar, tedavi gördüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.

        Yaşar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

        D.A.K. (20) idaresindeki 70 ACY 177 plakalı hafif ticari araç, 16 Şubat'ta Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Mehmet Kağan Yaşar'ın (14) kullandığı elektrikli scooter ile çarpışmış, kazada ağır yaralanan Yaşar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

