        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 58 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 12:47
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 58 kişi gözaltına alındı.


        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-22 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 19 bin 112 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 58 kişiyi yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 2 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 122 fişek, 22 kesici-delici alet, 4800 dolu makaron, 7600 boş makaron, 10 kilogram kaçak tütün ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

