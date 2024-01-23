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        Karaman'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

        Karaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 18:05 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:05
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        Karaman'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
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        Karaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancı ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgede çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda, H.K, F.T, K.D, M.A.U. ve M.G. kazı yaparken suç üstü yakalanarak gözaltına alınırken, kullandıkları kazı malzemelerine el konuldu.

        Gözaltına alınan 5 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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