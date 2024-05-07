Karayazı'ya özgü ters laleyi 2 bin rakımda fotoğrafladılar

Erzurum Büyükşehir Belediyesi şehir tanıtım uzmanı Canan Şimşek de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından '2025 Turizm Başkenti' ilan edilen kentin güzelliklerini tanıtmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Muş, Hakkari gibi birçok yerde ters lale var ama buradaki ters lale mor bir şapka üzerinde sarı dudakları olan çok güzel ve endemik bir bitki.