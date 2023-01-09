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Haberler Sağlık Karbonatlı Suyun Faydaları ve Zararları Nedir? Karbonatlı Limonlu Su İçmek En Çok Neye İyi Gelir, Faydaları Nelerdir?
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Karbonatlı suyun faydaları ve zararları: Karbonatlı limonlu su neye iyi gelir, faydaları nelerdir?

Özü itibarıyla kimyasal bir madde olduğu bilinen karbonat pek farkında olmasak da hepimizin evinde bir yerlerde en azından bir paket kadar olan şeylerden. Karbonat, Bazı asitlerin bazı bazlarla birleşiminden kaynaklanarak ortaya çıkan tuzların kimya bilimindeki adı ancak biz karbonatı kullanırken bu kimyasal bilgiler ışığında kullanmıyoruz. Bunun yanında karbonatı gerek mutfaklarımızda, pişirdiğimiz yemeklerde, hamur işi tatlılarda ve kızartmalarda gerekse temizlik malzemesi olarak ev hijyeninde gerekse kozmetik olarak rahatsızlık duyduğumuz cilt problemlerinin tedavisinde sık sık kullanıyoruz. Bu kadar çok kullanmamıza rağmen Karbonatın faydaları ve zararları konusunda ne kadar bildiğimiz var?

Karbonatlı Suyun Faydaları ve Zararları Nedir? Karbonatlı Limonlu Su İçmek En Çok Neye İyi Gelir, Faydaları Nelerdir?
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Toplum olarak mucizevi formüllerin varlığına inanmayı çok seviyoruz. Herhangi bir sağlık problemi yaşadığımız zaman bir doktora görünmeye ve doktorun uygun gördüğü tıbbi ilaçları kullanmaya nazaran birilerinden duyduğumuz tarifleri kullanmaya daha çok meylediyoruz. Bitkisel ürünlerin tedaviyi güçlendirici etkisi yadsınamaz ama kullandığımız ev tariflerinin faydalarını ve zararlarını ne kadar tanıyoruz? İşte çok kişi tarafından tavsiye edilen Karbonatlı Suyun Faydaları ve Zararları

Karbonatlı Su Ne İşe Yarar?

Karbonatlı suyun vücutta biriken toksinlerin temizlenmesinde, vücuttaki kötü kokuların giderilmesinde, sinek ya da böcek ısırığı gibi durumlarda ısırılan bölgesinin acısının hafifletilmesinde, çeşitli cilt problemlerinin tedavisinde ve ağız sağlığında karbonatlı su kullanılır.

Karbonatlı Su Neye İyi Gelir?

Temizlikten kozmetik ürünlerine, yemekten hamur işine kadar pek çok alanda kullanılabilen Karbonatın genelde bir bardak suyla hazırlanmış karbonatlı su şeklinde tüketildiğine şahit oluruz. Peki, Karbonatlı Su Neye İyi Gelir? İşte Karbonatlı Suyun Faydaları...

  • Cilt sağlığının yanında cildin güzelleşmesine de katkı sağlayan Karbonatlı su, eğer bilinçli tüketilirse sivilce oluşunun engellenmesine eğer sivilce varsa da bunun tedavi edilmesine yardım eder.
  • Karbonat suyun alkali seviyesine gelmesine yardımcı olduğu için güneş yanıkları ve hafif derece su ya da ısı yanıklarını üzerine sürüldüğü zaman yanıkların acısını hafiflettiği söylenir.
  • Karbonatlı su, ağız sağlığında da sık sık kullanılır. Dişlerde oluşan sarılıkların giderilmesinde, ağız kokularının giderilmesinde, nedeni anlaşılamayan boğaz ağrılarının hafiflemesinde, aft gibi ağız yaralarının iyileştirilmesinde de karbonatlı suyun kullanıldığı görülür.
  • Karbonatlı suya biraz limon katıldığında elde edilen karışımın yararları da azımsanacak gibi değildir. Karbonatlı Limonlu Suyun Yararları içinde en bilineni ciltteki toksinlerin arındırılmasına yarım etmesi ile bilinir.

Gelelim Karbonatlı Suyun Cilde Faydalarına... Karbonatlı Suyun Cilde Faydaları arasında ilki vücut kuruluğunun giderilmesine yardım etmesidir. Özellikle topukları ve ayakları sık sık kuruyan ve çatlayan insanlar karbonatlı suya ayaklarını sokup biraz beklettikten sonra çatlaklara iyi geleceği düşünülür.

Karbonatlı Suyun Cilde Faydalarından bir diğeri de ayak kokularıyla ilgilidir. Karbonatlı su ayak kokularının giderilmesine yardım eder.

Karbonatlı Suyun Faydaları özellikle cilt sağlığında ciltte Peeling etkisi yaratmasıyla önemlidir. Karbonatlı su cildin yumuşamasına olanak tanır.

Karbonatlı Suyun Faydası İbrahim Saraçoğlu tarafından da sık sık sile getirilmiştir çünkü karbonatlı su aslında bir alkali su özelliği gösterir. Mineral açısından zengin olan su anlamına gelen bu sular da çok güçlü bir dezenfektan özelliği gösterirler. Bu yüzden gerek vücudumuzdaki enfeksiyonların temizlenmesinde, (saçımızdaki kepekten ağzımızdaki yaralara kadar) gerekse kirli ve yağlı eşyaların ve alanların temizlenmesinde karbonatlı su kullanıldığına rastlarız.

Karbonatlı su, mide sorunlarının azalmasına ve hazımsızlığa karşı çok etkilidir.

Karbonatlı Suyun Zararları Nelerdir?

Tüm bunların yanında karbonatı tüketirken onun bir kimyasal bileşim olduğunu unutmamalıyız ve bunu tüketmeden önce kesinlikle bir hekime danışmalıyız çünkü Karbonatlı Suyun Zararları da dikkat etmemiz gereken maddeler içeriyor. Örneğin karbonatlı suyun vücudun pH dengesini bozduğu ve bu yüzden bilhassa kuru cilde sahip olanların asla bir hekime danışmadan karbonatlı su tüketmemesi gerekliliği Karbonatlı Suyun Zararlarından biri.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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