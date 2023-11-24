Kars'ta "Öğretmenler Korosu" konser verdi

Kars'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Öğretmenler Korosu" konser verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen konser, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kars Milli Eğitim Müdürlüğünün oluşturduğu ve Şube Müdürü İkram Boz'un koordinatörlüğünü üstlendiği "Öğretmenler Korosu", yaklaşık 2 ay boyunca hazırlık yaptı.

Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Tolga Kayaş'ın şefliğinde ekip, 11 eseri seslendirdi.

"Öğretmenler Korosu" ile ilgili sinevizyon gösterisinin de sunulduğu etkinlikte müzik öğretmenlerinden oluşan koroya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konseri Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, kamu kurum müdürleri, öğretmen ve vatandaşlar izledi.

Polat, konserin ardından öğretmenleri tebrik ederek çiçek takdiminde bulundu.

Öte yandan, Vali Polat, 1992 yılında Erzurum Şenkaya'da görev yaparken bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen öğretmen İlyas Açar'ın ailesini ziyaret ederek isteklerini dinledi.