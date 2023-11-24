Kars'ın ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı Kars'ın Sarıkamış, Kağızman, Akyaka, Arpaçay ve Digor ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kars'ın Sarıkamış, Kağızman, Akyaka, Arpaçay ve Digor ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sarıkamış ilçesinde Şehit Fikret Gündüz İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programda Kaymakam Enis Aslantatar tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok günün anlamını belirtirken, emekli öğretmenler adına Kasım Çakır konuşma yaptı.

Şiir, türkü, oratoryo ve halk oyunları gösterisinden sonra adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.

Program, okullar arası şiir, resim ve kompozisyon dalında yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

- Kağızman

Kağızman Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şiir dinletisi ve tiyatro gösterisinin sunulduğu programda, göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner, öğretmenler gününü kutladı.

Törene, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aksoy, Garnizon Komutanı Üsteğmen Yaşar Ovacık, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy ile bazı ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösterilerle son buldu.

- Akyaka

Akyaka ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Erdağı, Akyaka Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde devam eden programda, adaylıkları kalkan öğretmenler için yemin töreni düzenledi.

Yerlikavak İlkokulu öğrencileri de okulda düzenledikleri etkinlikle öğretmenlerine çeşitli hediyeler verdi.

- Digor

Digor ilçesinde de düzenlenen programla öğretmenler günü kutlandı.

Yatılı Bölge Ortaokulu'nun salonunda düzenlenen etkinlikte, şiirler okundu, göreve yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Törene, Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Nebir Kerenciler, Dağpınar Belde Belediye Başkanı Ömer Vargün katıldı.

- Arpaçay

Arpaçay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda devam eden programa Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Erçetin Altay, ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte, öğrenciler tiyatro gösterisi sundu.

Programda Kaymakam Akköz, öğretmenlere çiçek takdim etti.