        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Digor'da 67 aileye ramazanda sıcak yemek ulaştırılıyor

        Kars'ın Digor ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ramazan ayında 67 aileye sıcak yemek ulaştırılıyor.

        Giriş: 21.02.2026 - 11:21 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:21
        Digor'da 67 aileye ramazanda sıcak yemek ulaştırılıyor
        Kars'ın Digor ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ramazan ayında 67 aileye sıcak yemek ulaştırılıyor.

        Digor Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren SYDV ekipleri, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.

        Vakıf görevlileri hazırlanan yemekleri, her gün belirlenen ailelerin evlerine iftar vaktinden önce teslim ediyor.

        Digor Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman, sadece ramazanda değil yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını belirtti.

        Vakfın müdürü Birsen Aydın Dinler de ramazan ayında da 67 aileye düzenli olarak sıcak yemek ulaştırıldığını belirterek, sosyal yardımların yıl boyunca farklı alanlarda devam ettiğini bildirdi.

