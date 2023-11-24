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        Kars'ta polisleri görünce kaçan düzensiz göçmenler yakalandı

        Kars'ta polisleri görünce kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:59 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:08
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        Kars'ta polisleri görünce kaçan düzensiz göçmenler yakalandı
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        Kars'ta polisleri görünce kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler kovalamaca sonucu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelesini sürdürdü.

        Kars şehir çöplüğü bölgesinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisleri görünce boş araziye dağılarak kaçmaya başlayan Afganistan uyruklu 9 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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