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        Kars Valisi Polat'tan kışın yolda kalan vatandaşlar için "misafirhanede boş yer bırakın" talimatı

        Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, kış aylarında vatandaşların yolda kalma ihtimallerine karşı mağdur olmamaları ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için kamu kurumlarına misafirhanelerinde boş oda bırakmaları talimatını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 19:25 Güncelleme: 23.11.2023 - 19:30
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        Kars Valisi Polat'tan kışın yolda kalan vatandaşlar için "misafirhanede boş yer bırakın" talimatı
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        Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, kış aylarında vatandaşların yolda kalma ihtimallerine karşı mağdur olmamaları ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için kamu kurumlarına misafirhanelerinde boş oda bırakmaları talimatını verdi.

        Gazi Toplantı salonunda düzenlenen "Kış Tedbirleri" toplantısında konuşan Polat, kamu kurumlularının kış aylarında alacakları önlemler ve tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Polat, devlet olarak yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa hazırlıklı olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "İnşallah bereketli bir kar sezonu yaşarız, evelallah devletimiz güçlü, araç parkımız da tedbirlerimiz de iyi. Biz yolları da açabilecek güçte bir devletiz, her türlü hizmeti götürebilecek güçte bir devletiz. Gece yarsı da olsa hastamızı köyünden alabilecek iş makinesi de personelimiz de var. Geçtiğimiz günlerde 112'ye gelen ihbarla yolu kapalı olan bir köyde hastamız vardı, İl Özel İdaresi ekipleri ile yolumuzu açtık ve vatandaşımızı hastaneye getirdik."

        Dışarıda kalan vatandaşların misafir edileceğini dile getiren Polat, şöyle devam etti:

        "Allah'a şükür devletimiz güçlü kışın evleri olmayanları kış boyu, ister otel ister misafirhanede misafir ederiz. Emniyet ve jandarma birimlerimiz kontrol etsin dışarıda kalan varsa misafir ederiz. Misafirhanesi olan kamu kurum ve kuruluşlarımız kış sezonu boyunca ilçeler dahil boş yer ve oda bırakalım, kışın yolda kalan vatandaşlarımız mağdur olmasın, misafir edelim. Kızılay, AFAD ekipleri yolda kalan vatandaşlara ikram edebileceğimiz yiyecek içecekleri hazırlayalım."

        Polat, ekiplerin sürekli sahada olmasını isteyerek, "Emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız gece sahada olacağız, 02.00'de 03.00'te ekipleri dolaşacağız, sahaya çıkan arkadaşların yanında olacağız. Kar yağdığında acil durum 2-3 gün oluyor, millete sahada olduğumuzu göstermemiz lazım. Kış ayında tüm ekipmanlarımızın yedeğinin yedeğini temin edelim, kışın ortasında ben Ankara'dan, Erzurum'dan malzeme almaya gitmeyeceğim, yedeğimiz dahil olacak, yedek bitmeyecek en az bir yedeğimiz olacak." dedi.

        Toplantıda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü kış tedbirleriyle ilgili sunum gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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