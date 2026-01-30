Habertürk
Habertürk
        Kars Haberleri

        Kars'ta otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

        Kars'ta otomobilin çarptığı 72 yaşındaki kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 15:47 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:47
        Kars'ta otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
        Kars'ta otomobilin çarptığı 72 yaşındaki kişi ağır yaralandı.

        C.B. idaresindeki 36 ABK 618 plakalı otomobil, Ali Gaffar Okkan Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmeye çalışan Arslan Uluçay'a çarptı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Uluçay, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

