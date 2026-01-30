Kars'ta otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

Kars'ta otomobilin çarptığı 72 yaşındaki kişi ağır yaralandı. C.B. idaresindeki 36 ABK 618 plakalı otomobil, Ali Gaffar Okkan Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmeye çalışan Arslan Uluçay'a çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uluçay, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.