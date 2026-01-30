Habertürk
        Iğdır FK, Manisa FK maçına gelecek taraftarlara forma dağıtacak

        Trendyol 1. Lig'de yarın Manisa FK'yi konuk edecek Alagöz Holding Iğdır FK, maça gelecek taraftarlara forma dağıtacağını duyurdu.

        Giriş: 30.01.2026 - 10:45 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:45
        Iğdır Şehir Stadı'nın kapasitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla 2 binden 7 bin kişiye çıkarıldı.


        Yenilenmiş haliyle Iğdır Şehir Stadı'nda 23. hafta mücadelesinde yarın saat 13.30'da Manisa FK'yi konuk edecek Alagöz Holding Iğdır FK, müsabaka öncesi yeni tribünlerin açılışını yapacak.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni tribünler seni bekliyor. Bu maçta tribünlere sadece coşku değil, hediye de geliyor. Karşılaşma günü yeni tribünlerde yerini alan taraftarlarımıza, Ağrı Zirvesi formamız hediye edilecektir. Formanı tribünden al, sesini sahaya taşı, bu anın parçası ol." ifadeleri kullanıldı.

