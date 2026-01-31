Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan yaya hastanede öldü

        Kars'ta dün otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 72 yaşındaki yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 00:23 Güncelleme: 31.01.2026 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan yaya hastanede öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ta dün otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 72 yaşındaki yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Ali Gaffar Okkan Bulvarı’ndan yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada C.B. yönetimindeki 36 ABK 618 plakalı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Arslan Uluçay, kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Uluçay'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Harakani Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Baba yüreği affetti
        Baba yüreği affetti
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı yaya kalp masajına rağmen kurtarılamadı
        Otomobilin çarptığı yaya kalp masajına rağmen kurtarılamadı
        Kars'ta otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
        Kars'ta otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
        Kars'ta Yeşilaydan çocuklara yönelik "Kış Okulu" etkinliği
        Kars'ta Yeşilaydan çocuklara yönelik "Kış Okulu" etkinliği
        Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 yaralı
        Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 yaralı
        Sarıkamış Kayak Merkezi doldu taştı
        Sarıkamış Kayak Merkezi doldu taştı
        Iğdır FK, Manisa FK maçına gelecek taraftarlara forma dağıtacak
        Iğdır FK, Manisa FK maçına gelecek taraftarlara forma dağıtacak