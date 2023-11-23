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        Gecekonduda 15 kaçak göçmen yakalandı

        KARS'ta,yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen, gecekonduda yakalandı. Afganistan uyruklu organizatör E.N. yakalanırken, 1 Türk vatandaşı ise aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:00
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        Gecekonduda 15 kaçak göçmen yakalandı
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        KARS'ta,yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen, gecekonduda yakalandı. Afganistan uyruklu organizatör E.N. yakalanırken, 1 Türk vatandaşı ise aranıyor.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önlemek amacıyla Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir gecekonduya operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerdeki aramada, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri ülkeye para karşılığında sokan Afganistan uyruklu organizatör E.N. gözaltına alındı. Organizatör olarak 1 Türk vatandaşının de arandığı bildirildi. Jandarmadaki işlemleri süren 15 göçmenin sınır dışı edileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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