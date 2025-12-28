Habertürk
        Kars Haberleri

        Kars'ta ulaşıma kapanan 81 köy yolunun 67'si açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 18:50 Güncelleme: 28.12.2025 - 18:50
        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 81 köy yolunun 67'si ulaşıma açıldı.

        Kentte iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 81 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler seferber oldu.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 67 köy yolu ulaşıma açıldı. Ekipler 14 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Tipinin etkili olduğu bazı bölgelerde ekipler güçlükle çalışmalarını yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

