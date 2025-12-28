Kars'ta ulaşıma kapanan 81 köy yolunun 67'si açıldı

Tipinin etkili olduğu bazı bölgelerde ekipler güçlükle çalışmalarını yürütüyor.

Kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 81 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler seferber oldu.

Kentte iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

