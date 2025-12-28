Kars'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 araç kurtarıldı
Kars'ın Selim ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan iki araç, özel idare ekiplerce kurtarıldı.
İlçeye bağlı Yukarı Damlapınar grup köy yolunda kar yağışı nedeniyle 2 araç yolda mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Kars İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler kara saplanan kamyonet ile otomobili iş makinesi yardımıyla kurtardı.
Bölgede yol çalışmasını sürdüren ekipler, sürücüleri yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.
