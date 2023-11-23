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        Kars'ta jandarma ekipleri köydeki öğrencilere trafik eğitimi verdi

        Kars'ta ilkokul öğrencilerine, jandarma ekiplerince yaya geçişi ve trafik kuralları eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:44 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:44
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        Kars'ta jandarma ekipleri köydeki öğrencilere trafik eğitimi verdi
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        Kars'ta ilkokul öğrencilerine, jandarma ekiplerince yaya geçişi ve trafik kuralları eğitimi verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, merkeze bağlı Güdeli Köyündeki ilkokul öğrencilerine trafik bilinci konusunda eğitim verdi.

        Trafik ekipleri, öğrencilere okul geçitlerini kullanmayı ve trafik kurallarını uygulamalı olarak göstererek, ikramlarda bulundu.

        Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, çocuklar üzerindeki trafik bilinci ve sorumluluğunun kazandırılması ile farkındalık oluşturmak amacıyla verilen eğitimde, öğrencilere bilgilendirme broşürü ve boyama kitabı dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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