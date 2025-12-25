Kars'ta farklı suçlardan 162 sosyal medya hesabı engellendi

Bu kapsamda, Atatürk'e hakaret suçundan 20, terör örgütü propagandasından 56, yasa dışı bahis suçu kapsamında 80 ve müstehcenlikten 6 sosyal medya hesabı olmak üzere toplam 162 hesaba Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişim engeli getirildi.

