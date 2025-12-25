Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta farklı suçlardan 162 sosyal medya hesabı engellendi

        Giriş: 25.12.2025 - 19:18 Güncelleme: 25.12.2025 - 19:18
        Kars'ta çeşitli suçlardan 162 sosyal medya hesabı engellendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte, hakaret, terör propagandası, bahis ve müstehcenlik suçlarından sanal devriye faaliyeti yürüttü.

        Bu kapsamda, Atatürk'e hakaret suçundan 20, terör örgütü propagandasından 56, yasa dışı bahis suçu kapsamında 80 ve müstehcenlikten 6 sosyal medya hesabı olmak üzere toplam 162 hesaba Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişim engeli getirildi.

        Söz konusu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

