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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da 24 Kasım öncesinde veliler 3 öğretmeni darp etti

        Şanlıurfa'da velilerin saldırısına uğrayan 3 öğretmen yaralandı

        24 Kasım Öğretmenler Günü'nden 1 gün önce Şanlıurfa'da korkunç bir saldırı meydana geldi. Kentte bir öğrencinin yakınları ile öğretmenler arasında çıkan tartışmada 1'i kadın 3 öğretmen feci şekilde darp edildi. Olayda saldırıya uğrayan 3 öğretmen yaralanırken 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:51 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:55
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        24 Kasım öncesinde velilerden 3 öğretmene saldırı!
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        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde öğrenci velileri tarafından darp edilen 3 öğretmen yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre ilçedeki Konuklu İlkokulu'na gelen bir öğrencinin yakınları ile öğretmenler arasında çıkan tartışma sonrası 3 öğretmen darp edildi. Okul idaresinin haber etmesi üzerine polis ekiplerince 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Darp edilen öğretmen Sedat Adıgüzel (sağ 2), okulun darbedilen müdür yardımcısı Muhammet Aksoy (sol 2), yaralanan öğretmenlerden Emine Polat Zencirci (sağda), konuklu İlkokulu'nun müdürü Rıdvan Eviz (ortada), konuya ilişkin açıklama yaptı
        Darp edilen öğretmen Sedat Adıgüzel (sağ 2), okulun darbedilen müdür yardımcısı Muhammet Aksoy (sol 2), yaralanan öğretmenlerden Emine Polat Zencirci (sağda), konuklu İlkokulu'nun müdürü Rıdvan Eviz (ortada), konuya ilişkin açıklama yaptı

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Doktordan darp raporu alan 3 öğretmen, 4 şüpheli hakkında şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine, saldırıyı kınadıklarını belirterek, şunları söyledi:

        "Öğretmenlerimizin bu anlamlı gününden bir gün önce, öğretmen arkadaşlarımıza yapılmış olan saldırıyı bütün nefretimle kınıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için öğretmenlerimizin yanında olacağımızı, onlara destek olacağımızı belirtmek istiyorum. 3 öğretmenimiz darp raporu aldı, birkaç gün okulda görevlerinin başında değiller. Bugün çocuklarla birlikte, kendi yetiştirdikleri nesille birlikte olacakları bir günde öğretmenlerimiz şu anda evdeler, çocuklarımızı yalnız bırakmak zorunda kaldılar."

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        "OKULDA GÖREVLERİNİN BAŞINA DÖNDÜLER"

        Okulun darp edilen Müdür Yardımcısı Muhammet Aksoy, gazetecilere, Öğretmenler Günü'nden önce kendilerine karşı yapılan şiddetten dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

        Halen yaşanan olayın şoku içinde olduklarını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu: "Dün konuşmaya gelen 4 velimiz tarafından ben ve öğretmenimiz şiddete uğradık. Bunlar, eğitimciler olarak tasvip etmediğimiz olaylar. Üzgünüz bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını istedik. Biz işimizin başında olduğumuzu göstermek için bilinçli olarak okula geldik. Hatta darp raporu alırken doktor arkadaşlar rapor ister misiniz diye sordular, biz de istemedik. İşimizin başında olduğumuzu göstermek için okulda, mesleğimizin başındayız."

        İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu
        İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu

        "BUGÜN HİÇBİR ÖĞRETMENİMİZ KUTLAMA YAPMAK İSTEMİYOR"

        Darp edilen öğretmenlerden Sedat Adıgüzel de 4 yıldır aynı okulda görev yaptığını ve şu ana kadar bir şiddete maruz kalmadığını söyledi.

        Yaşanan olayın kendisini derinden üzdüğünü aktaran Adıgüzel, şunları kaydetti: "Bugün Öğretmenler Günü'ne özel okulumuzda birçok program hazırlamıştık. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bir kutlama hazırlamıştık. Dün de aslında bunun provalarını yapacaktık. Gerçekten üzüldük, bugün hiçbir öğretmenimiz kutlama yapmak istemiyor. Hastaneden rapor almadık, saldırıya uğrayan diğer arkadaşlarımız ve ben, bugün okulumuzda görevimizin başında olmayı tercih ettik, okula geldik, öğrencilerimizle birlikteyiz. Bu tarz olaylarımızın yaşanması bizi gerçek üzüyor. Kimsenin başına gelmesini istemiyoruz. Bakanlığımızın bununla ilgili çalışmaları var ama daha ciddi önlemler alınmasını gönülden istiyoruz."

        Yaralanan öğretmenlerden Emine Polat Zencirci de uğradıkları şiddeti kınayarak, bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını temenni etti. Darp olayının yaşandığı Konuklu İlkokulunun Müdürü Rıdvan Eviz ise "Velimiz tarafından müdür yardımcımız ve öğretmenlerimiz darp edildi, bize hakaretler edildi. Öğretmenler ve idare olarak çok üzgünüz böyle bir olayı tasvip etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        #son dakika
        #Şanlıurfa
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