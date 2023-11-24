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        Kars'ta göçmenlere barınma imkanı sağlayan Afganistan uyruklu 2 insan kaçakçısı yakalandı

        Kars'ta insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 Afganistan uyruklu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 20:21 Güncelleme: 24.11.2023 - 20:21
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        Kars'ta göçmenlere barınma imkanı sağlayan Afganistan uyruklu 2 insan kaçakçısı yakalandı
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        Kars'ta insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 Afganistan uyruklu gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, insan kaçakçılarının faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma başlattı.

        Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen ve düzensiz göçmenlere barınma imkan sağlayan Afganistan uyruklu Ali H. ve Abdulmecit C. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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