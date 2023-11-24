Kars'ta göçmenlere barınma imkanı sağlayan Afganistan uyruklu 2 insan kaçakçısı yakalandı

Kars'ta insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 Afganistan uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, insan kaçakçılarının faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma başlattı.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen ve düzensiz göçmenlere barınma imkan sağlayan Afganistan uyruklu Ali H. ve Abdulmecit C. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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