EURO 2024'ün en genç takımı Türkiye!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2024) gitme hakkı kazanan 20 takım içinde en genç ekip olarak dikkati çekti.

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Grup eleme maçları baz alınarak ve toplamda en az 15 dakika forma giyen oyuncular üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, ay-yıldızlılar 25,42’lik yaş ortalamasıyla mücadele etti.