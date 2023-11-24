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        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı

        Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin, Gazze'den Mısır'a getirilerek İsrailli istihbarat yetkilileri ile buluştuğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 19:10 Güncelleme: 24.11.2023 - 19:24
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        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı
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        İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, Gazze Şeridi’nden İsrail’e götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır tarafına teslim edilen 13 İsrailli esir, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) yetkilileri ile buluştu.

        Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılan İsrailli esirler, ilk olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlileri tarafından ambulanslarla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na nakledilmişti.

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan İsrailli esirlerden bir kısmının Mısır'a nakledildiği ve İsrail'e teslim edilmek üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edildiği bildirildi.

        Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kassam Tugayları, işgalcilerin esirlerini Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslimini tamamladı." ifadelerine yer verildi.

        FİLİSTİNLİ ESİRLERİN DE SERBEST BIRAKILMASI BEKLENİYOR

        Buna karşılık, İsrail’deki iki hapishanede tutulan 39 Filistinli esir de serbest bırakılmak üzere Batı Şeria’daki Ofer Cezaevi'ne nakledilmişti. Kadın ve çocuklardan oluşan Filistinli esirlerin de Ofer Cezaevi'nden serbest bırakılmaları bekleniyor.

        İsrail ile Hamas arasında çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan da kadın ve çocuklardan oluşuyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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